Сысуева (Куликова) Ольга
Место рождения
Дата рождения31.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1991
Бракосочетание
18.09.2015
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.11.2016
Дочь: Сысуева Злата Никитична
Отец ребёнка: Сысуев Никита Сергеевич
Губкинский, город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
21.07.2024
Отец ребёнка: Сысуев Никита Сергеевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область