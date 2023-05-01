Охват Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Охват Андрей Маркович

Мать: Охват Софья

Смерть
Неизвестно
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