Сухарева Гликерия Романовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1875
Рождение ребёнка
02.04.1876
Дочь: Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Коровин Алексей Якимович
Рождение ребёнка
25.02.1888
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Коровин Алексей Якимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно