Кривоножкова(Кривоношкова) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Ермолаевна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Ермолаевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Ермолаевна
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кривоножков(кривоношков) Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно