Кривоножкова(Кривоношкова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова(Кривоношкова) Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Ермолаевна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Ермолаевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Ермолаевна

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кривоножков(кривоношков) Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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