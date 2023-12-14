Перова (Есененко) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Есененко) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1762
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Перов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Перов Филипп Алексеевич

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Перов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Перов Филипп Алексеевич

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Развод
1779

Муж: Перов Филипп Алексеевич

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.04.1782
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Филипп Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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