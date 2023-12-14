Перова (Есененко) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
1762
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762г.
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Перов Филипп Алексеевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Перов Филипп Алексеевич
Развод
1779
Упоминание
?.04.1782
Перепись населения | 4-я Ревизская сказка, 1782г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно