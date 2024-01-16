Максимович (Слопек) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Слопек) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Слопек Сын

Мать: Слопек Дочь

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Максимович Ян

Przemyśl, Podkarpackie Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
07.02.1900

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Максимович Ян

Рождение ребёнка
23.04.1901

Сын: Максимович Антоний

Отец ребёнка: Максимович Ян

Рождение ребёнка
06.06.1903

Сын: Максимович Влодзимерж

Отец ребёнка: Максимович Ян

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Przemyśl, Podkarpackie Voivodeship Poland
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