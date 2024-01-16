Максимович (Слопек) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Слопек Сын
Мать: Слопек Дочь
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Максимович Ян
Przemyśl, Podkarpackie Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
07.02.1900
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Максимович Ян
Рождение ребёнка
23.04.1901
Сын: Максимович Антоний
Отец ребёнка: Максимович Ян
Рождение ребёнка
06.06.1903
Отец ребёнка: Максимович Ян
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Przemyśl, Podkarpackie Voivodeship Poland