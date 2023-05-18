Мельникова (Ярошкевич) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Ярошкевич) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Ловлинская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.10.1923

Дата смерти

31.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923

Отец: Ярошкевич Михаил

Мать: Евгения

Ловлинская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.04.1959

Дочь: Штокман Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Мельников Георгий Георгиевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошкевич Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ярошкевич Михаил

Ловлинская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
31.05.1990
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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