Мельникова (Ярошкевич) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.10.1923
Дата смерти31.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923
Отец: Ярошкевич Михаил
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
29.04.1959
Дочь: Штокман Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Мельников Георгий Георгиевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошкевич Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ярошкевич Михаил
Смерть
31.05.1990
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край