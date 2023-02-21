Ахтямов Ахметжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Ахметжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахтямов Хабиб-Рахман

Мать: Агым

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ахтямов Вафа

Мать ребёнка: Фатима

Восточно-Казахстанская обл., Катон-Карагайский р-н, Катон-Карагай с.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фехри-Джихан

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемши-Камар

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуль-Джихан

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатиха

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болатова Зайнаб

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахтямов Сафа

Мать ребёнка: Фатима

Смерть
Неизвестно
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