Ахтямов Ахметжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахтямов Хабиб-Рахман
Мать: Агым
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ахтямов Вафа
Мать ребёнка: Фатима
Восточно-Казахстанская обл., Катон-Карагайский р-н, Катон-Карагай с.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фехри-Джихан
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемши-Камар
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуль-Джихан
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болатова Зайнаб
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтямов Сафа
Мать ребёнка: Фатима
Смерть
Неизвестно