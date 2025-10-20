Землянухин Владимир Сергеевич
мужской, родился 05.02.1937
умер Неизвестно
ОтецЗемлянухин Сергей МатвеевичНеизвестно г.р.
Дети
Землянухин Виктор Владимирович30.12.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Отец: Землянухин Сергей Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1959
Сын: Землянухин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно