Землянухин Владимир Сергеевич 05.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Землянухин Владимир Сергеевич

Автор
ВС
Саленко В.

мужской, родился 05.02.1937

умер Неизвестно

Отец
Землянухин Сергей МатвеевичНеизвестно г.р.
Дети
Землянухин Виктор Владимирович30.12.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: Землянухин Сергей Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1959

Сын: Землянухин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Смерть
Неизвестно

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