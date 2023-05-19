Тулькина (Запольская) Фекла Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулькин Алексiй Андроников
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.07.1835
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1844
Дочь: Дарья Еремеева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно