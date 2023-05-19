Тулькина (Запольская) Фекла Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулькина (Запольская) Фекла Алексеева

Тулькина (Запольская) Фекла Алексеева

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулькин Алексiй Андроников

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.07.1835

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1844

Дочь: Дарья Еремеева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно