Блайт Blythe (Corboff) Ann John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блайт Blythe (Corboff) Ann John

Место рождения

Oregon, USA

Дата рождения

14.06.1915

Дата смерти

08.03.1998

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Около 1942 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1915

Отец: Corboff John P.

Мать: Дарья Dorothy Потаповна Patovna

Oregon, USA
Рождение ребёнка
Около 25.02.1942

Дочь: Judith Ann

Отец ребёнка: Blythe Hubert Castle

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
05.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blythe Hubert Castle

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
28.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Blythe Hubert Castle

Monterey County, California, USA
Смерть
08.03.1998
Monterey, Monterey, California, USA
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