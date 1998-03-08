Блайт Blythe (Corboff) Ann John
Место рожденияOregon, USA
Дата рождения14.06.1915
Дата смерти08.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1915
Отец: Corboff John P.
Oregon, USA
Рождение ребёнка
Около 25.02.1942
Дочь: Judith Ann
Отец ребёнка: Blythe Hubert Castle
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
05.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Blythe Hubert Castle
San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
28.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Blythe Hubert Castle
Monterey County, California, USA
Смерть
08.03.1998
Monterey, Monterey, California, USA