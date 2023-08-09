Хейдулян (Гайдулян) Дмитрий Космов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Хайдулян Космо
Мать: Хайдулян Аксения Костова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хейдулян Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно