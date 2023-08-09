Хейдулян (Гайдулян) Дмитрий Космов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХейдулян (Гайдулян) Дмитрий Космов

Хейдулян (Гайдулян) Дмитрий Космов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Хайдулян Космо

Мать: Хайдулян Аксения Костова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Хейдулян Иоан Дмитриев

Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Хейдулян Никита Дмитриев

Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Хейдулян Феодор Дмитриев

Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хейдулян Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Хейдулян Мария Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хейдулян Мария Константинова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close