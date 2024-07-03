Гусйенов Абулла Исмайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1984
Дочь: Повелко (Гусейнова) Альфия Абдуллина
Мать ребёнка: Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна
Рождение ребёнка
20.06.1989
Дочь: Дмитриева (Гусейнова) Альбина Абдуллина
Мать ребёнка: Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна