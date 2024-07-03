Гусйенов Абулла Исмайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусйенов Абулла Исмайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна

Рождение ребёнка
28.09.1984

Дочь: Повелко (Гусейнова) Альфия Абдуллина

Мать ребёнка: Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна

Рождение ребёнка
20.06.1989

Дочь: Дмитриева (Гусейнова) Альбина Абдуллина

Мать ребёнка: Гусейнова (Галимжанова) Асия Ануарбековна

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