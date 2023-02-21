Собачкина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Собачкин Максим Герасимович
Отец ребёнка: Собачкин Герасим Трофимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Собачкин Герасим Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно