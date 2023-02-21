Собачкина Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Собачкин Максим Герасимович

Отец ребёнка: Собачкин Герасим Трофимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Собачкин Герасим Трофимович

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собачкин Герасим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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