Бакулин Яков (Якушко) Афонасьев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Бакулин Лука (Лучка) Борисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Бакулин Василий (Васка) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Бакулин Силантий (Силка) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678