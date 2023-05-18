Бакулин Яков (Якушко) Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Яков (Якушко) Афонасьев

Бакулин Яков (Якушко) Афонасьев

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Бакулин Лука (Лучка) Борисов

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Бакулин Василий (Васка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Бакулин Силантий (Силка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Фроловская, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close