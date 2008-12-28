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Бутрим Николай Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1918

Дата смерти

28.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918

Отец: Бутрим Роман Маркович

Мать: Бутрим Устиния Семёновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бутрим Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1949

Сын: Бутрим Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1950

Сын: Бутрим Борис Николаевич

Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1953

Сын: Бутрим Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1956

Сын: Бутрим Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутрим Раиса Петровна

Смерть
28.12.2008
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