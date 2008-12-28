Бутрим Николай Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1918
Дата смерти28.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1918
Отец: Бутрим Роман Маркович
Мать: Бутрим Устиния Семёновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бутрим Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1949
Сын: Бутрим Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1950
Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1953
Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1956
Мать ребёнка: Бутрим Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутрим Раиса Петровна
Смерть
28.12.2008