Миловидов Платон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миловидов Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миловидов Федор Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миловидов Петр Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миловидов Михаил Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миловидов Алексей Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Миловидов Николай Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Миловидов Иван Платонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.12.1868