Миловидов Платон Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Миловидов Платон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миловидов Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миловидов Федор Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миловидов Петр Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миловидов Михаил Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миловидов Алексей Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Миловидов Николай Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Миловидов Иван Платонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.12.1868

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