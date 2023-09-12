Самуил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Иван Самуилович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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