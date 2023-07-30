Чучков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1952

Сын: Чучков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чучкова Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чучкова Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучков Иван Иванович

Мать ребёнка: Чучкова Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чучков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Чучкова Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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