Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения известна из записи о браке
Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.
Сын: Александров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Александр Васильев
Кулаково, Андреевская волость, Костромской уезд
Родился 26 сентября 1906 года в Андреевской волости, дер Кулаково у крестьянина Александра Васильева и его законной жены первого брака Анны Николаевой. Крещен 27 сентября 1906 года. Крестные: Андреевс... Показать все
Смерть
Неизвестно