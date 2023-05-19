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Анна Николаева

Место рождения

Сухоруково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоруково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Дата рождения известна из записи о браке
Рождение ребёнка
26.09.1906 ст.

Сын: Александров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александр Васильев

Кулаково, Андреевская волость, Костромской уезд
Родился 26 сентября 1906 года в Андреевской волости, дер Кулаково у крестьянина Александра Васильева и его законной жены первого брака Анны Николаевой. Крещен 27 сентября 1906 года. Крестные: Андреевс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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