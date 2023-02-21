Живодерова (Гулякова) Мария Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Гулякова) Мария Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

23.09.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Живодеров Федот Петров

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Петр Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Дочь: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Петр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров (гуляков) Петр Васильев

Смерть
23.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианскою | христианскою
Похороны
?.09.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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