Живодерова (Гулякова) Мария Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смерти23.09.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Петр Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Дочь: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1830
Причина смерти: христианскою | христианскою
Похороны
?.09.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви