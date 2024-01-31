Пелагея Онофриена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно