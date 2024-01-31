Пелагея Онофриена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Онофриена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Заречье, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Заречье, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Заречье, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Заречье, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Заречье, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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