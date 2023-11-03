Катков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катков Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Катков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Каткова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1928

Сын: Катков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Каткова Ольга Николаевна

Ярославская область. г.Ростов Ярославский.
Смерть
Неизвестно
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