Катков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1928
Сын: Катков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Каткова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1928
Сын: Катков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Каткова Ольга Николаевна
Ярославская область. г.Ростов Ярославский.
Смерть
Неизвестно