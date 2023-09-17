Огоньков Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1996
Дочь: Огонькова Виолетта Валерьевна
Мать ребёнка: Галишникова Маркова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1997
Сын: Огоньков Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Галишникова Маркова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно