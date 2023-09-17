Огоньков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огоньков Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1996

Дочь: Огонькова Виолетта Валерьевна

Мать ребёнка: Галишникова Маркова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1997

Сын: Огоньков Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Галишникова Маркова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галишникова Маркова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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