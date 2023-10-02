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Левашова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Левашов Николай Александров

Мать: Левашова Наталья Косьмина

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