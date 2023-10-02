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Левашова Нина Николаевна
Левашова Нина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Левашов Николай Александров
1886 г.р.
Мать
Левашова Наталья Косьмина
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Левашов Николай Александров
Мать:
Левашова Наталья Косьмина
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