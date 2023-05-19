Волыгина Антонина Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Волыгин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Волыгин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Волыгин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Волыгин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997