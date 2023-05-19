Волыгина Антонина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волыгина Антонина Поликарповна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Волыгин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Волыгин Анатолий Александрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Волыгин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Волыгин Анатолий Александрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волыгин Анатолий Александрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
1997
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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