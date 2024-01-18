(Ивушкина) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивушкина) Ксения Федоровна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

16.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1862

Отец: Ивушкин Федор Иовлев

Мать: Ивушкина Мария Андреевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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