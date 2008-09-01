Тарасова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1947

Дата смерти

01.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
28.01.1969

Дочь: Бауэрс (Тарасова) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Тарасов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
23.04.1979

Сын: Тарасов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Тарасов Владимир Петрович

Смерть
01.09.2008

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