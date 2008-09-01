Тарасова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1947
Дата смерти01.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1969
Дочь: Бауэрс (Тарасова) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Тарасов Владимир Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1979
Сын: Тарасов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Тарасов Владимир Петрович
Смерть
01.09.2008