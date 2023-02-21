Анисия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1697 и 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1697 и 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Савин Иоаким Потапов

Отец ребёнка: Савин Потап Алферов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Савин Анисим Потапов

Отец ребёнка: Савин Потап Алферов

Осташков, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Потап Алферов

Смерть
Неизвестно
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