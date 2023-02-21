Анисия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1697 и 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1697 и 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Савин Иоаким Потапов
Отец ребёнка: Савин Потап Алферов
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Савин Анисим Потапов
Отец ребёнка: Савин Потап Алферов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Потап Алферов
Смерть
Неизвестно