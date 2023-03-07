Мусихин Федор (Фетка) Иванов
Место рожденияпоч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1743