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Мусихин Федор (Фетка) Иванов

Место рождения

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

Мать: Мусихина Анна Васильева

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Мусихин Григорий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Мусихин Трофим Федоров

Мать ребёнка: не указана

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1743
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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