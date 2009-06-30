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Фролов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1930

Дата смерти

30.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1930

Отец: Фролов Александр Львович

Мать: Фролова Евдокия

Рождение ребёнка
02.12.1957

Дочь: Финагина Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Фролова Вера

Рождение ребёнка
30.10.1966

Дочь: Петрова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Фролова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Фролова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Вера

Смерть
30.06.2009
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