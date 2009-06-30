Фролов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1930
Дата смерти30.06.2009
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1930
Отец: Фролов Александр Львович
Мать: Фролова Евдокия
Рождение ребёнка
02.12.1957
Дочь: Финагина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Фролова Вера
Рождение ребёнка
30.10.1966
Дочь: Петрова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Фролова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Фролова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Вера
Смерть
30.06.2009