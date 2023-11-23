Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тихвинский Афиноген Васильев

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Васильевский Михаил

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Васильевский Михаил

Рождение ребёнка
1870

Сын: Васильевский Николай Михайлов

Отец ребёнка: Васильевский Михаил

Васильевский Николай Михайлович (ок. 1870 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Михаила Васильевского. Служил священником в том же селе. Жена его Юлия Федоровна (18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевский Михаил

Смерть
Неизвестно
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