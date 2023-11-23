Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тихвинский Афиноген Васильев
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Васильевский Михаил
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Васильевский Михаил
Рождение ребёнка
1870
Сын: Васильевский Николай Михайлов
Отец ребёнка: Васильевский Михаил
Васильевский Николай Михайлович (ок. 1870 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Михаила Васильевского. Служил священником в том же селе. Жена его Юлия Федоровна (18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильевский Михаил
Смерть
Неизвестно