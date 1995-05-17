Барышникова Антонина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова Антонина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1908

Дата смерти

17.05.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
19.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Петровна

Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич

Смерть
17.05.1995
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