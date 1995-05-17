Барышникова Антонина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1908
Дата смерти17.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Петровна
Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Барышников Пётр Андреевич
Смерть
17.05.1995