Долгова (Сергеева) Татьяна
женский, родилась 25.06.1980
МатьАстраханцева (Астраханцева) Людмила28.11.1945 г.р.
ОтецСергеев Владимир09.04.1946 г.р.
Супруги
Долгов Алексей22.04.1979 г.р.
Дети
Сиушкин Дмитрий08.11.2000 г.р.
Долгов НикитаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Сиушкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Никита
Отец ребёнка: Долгов Алексей
Рождение ребёнка
08.11.2000
Сын: Сиушкин Дмитрий
Отец ребёнка: Сиушкин Сергей