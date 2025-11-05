Долгова (Сергеева) Татьяна 25.06.1980 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгова (Сергеева) Татьяна

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 25.06.1980

Мать
Астраханцева (Астраханцева) Людмила28.11.1945 г.р.
Отец
Сергеев Владимир09.04.1946 г.р.
Супруги
Долгов Алексей22.04.1979 г.р.
Дети
Сиушкин Дмитрий08.11.2000 г.р.
Долгов НикитаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1980

Отец: Сергеев Владимир

Мать: Астраханцева (Астраханцева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Сиушкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Никита

Отец ребёнка: Долгов Алексей

Рождение ребёнка
08.11.2000

Сын: Сиушкин Дмитрий

Отец ребёнка: Сиушкин Сергей

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