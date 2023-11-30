Серегина (Леонтьева) Маргарита Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина (Леонтьева) Маргарита Осиповна

Место рождения

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Леонтьев Осип Давыдов

Мать: Леонтьева Екатерина Дмитреевна

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Серегин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.01.1881

Сын: Серегин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1884

Сын: Серегин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1885

Дочь: Марина Дмитреевна

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1886 ст.

Дочь: Анастасия Дмитреевна

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.07.1888

Дочь: Хрулева Евдокия Дмитреевна

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Сын: Серегин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.

Дочь: Анна Дмитреевна

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
31.03.1897

Сын: Серегин Евфимий Дмитриевич

Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич

Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Максаково, Островский муниципальный район, Костромская область
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