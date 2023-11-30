Серегина (Леонтьева) Маргарита Осиповна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
04.01.1881
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.06.1884
Сын: Серегин Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.07.1885
Дочь: Марина Дмитреевна
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.10.1886 ст.
Дочь: Анастасия Дмитреевна
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.07.1888
Дочь: Хрулева Евдокия Дмитреевна
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Сын: Серегин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.07.1894 ст.
Дочь: Анна Дмитреевна
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
31.03.1897
Сын: Серегин Евфимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Серегин Дмитрий Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно