Строгина Черепанова Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1912
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.19
Сын: Строгин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Строгин Николай Дмитриевич
Рождение
30.05.1912
Отец: Черепанов Фёдор
Мать: Анна
Рождение ребёнка
28.04.1948
Сын: Строгин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Строгин Николай Дмитриевич
Смерть
1987