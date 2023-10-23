Строгина Черепанова Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгина Черепанова Антонина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1912

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.04.19

Сын: Строгин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Строгин Николай Дмитриевич

Рождение
30.05.1912

Отец: Черепанов Фёдор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
28.04.1948

Сын: Строгин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Строгин Николай Дмитриевич

Смерть
1987
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