Минеев Савелий (Савва) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Савелий (Савва) Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Между 1820 и 1823

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Минеев Александр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Минеев Николай Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Параскева Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Афанасий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1820 и 1823
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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