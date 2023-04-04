Минеев Савелий (Савва) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиМежду 1820 и 1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Минеев Александр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Минеев Николай Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Параскева Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минеев Афанасий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1820 и 1823