Захарова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Беликов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беликов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Беликов Александр

Смерть
Неизвестно
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