Захарова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Беликов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беликов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Беликов Александр
Смерть
Неизвестно