Скализубенко Матрона Евдокимовна Или Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скализубенко Матрона Евдокимовна Или Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

10.09.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1888 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Скалозуб(енко) Федор Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скалозуб(енко) Федор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.09.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-Y?i=187&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.09.1897 ст.
на отведенном кладбище
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