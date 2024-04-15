Скализубенко Матрона Евдокимовна Или Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти10.09.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1888 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Скалозуб(енко) Федор Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWT-Y?i=593&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1897 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DY-Y?i=187&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.09.1897 ст.
на отведенном кладбище