Яковлев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1930

Дата смерти

28.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1930

Отец: Яковлев Петр Яковлевич

Мать: Николаева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
19.12.1960

Дочь: Яковлева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Яковлева Лариса Владимировна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
30.04.?

Сын: Яковлев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Яковлева Лариса Владимировна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Лариса Владимировна

Смерть
28.10.1997
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