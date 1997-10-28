Яковлев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1930
Дата смерти28.10.1997
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1930
Отец: Яковлев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
19.12.1960
Дочь: Яковлева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Яковлева Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
30.04.?
Сын: Яковлев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Яковлева Лариса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1997