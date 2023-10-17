Комаров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1921
Сын: Комаров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Комарова Ксения
Сосновка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.05.1923
Мать ребёнка: Комарова Ксения
Смерть
1986