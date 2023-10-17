Комаров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1921

Сын: Комаров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Комарова Ксения

Сосновка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.05.1923

Сын: Комаров Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Комарова Ксения

Смерть
1986
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