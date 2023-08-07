Федосья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1792
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Авдей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
До 1816