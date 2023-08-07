Федосья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1792

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Авдей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
До 1816
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