Батуро (Царькова) Евфросинья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батуро (Царькова) Евфросинья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Батура Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батура Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуро Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Батура Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуро Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Батура Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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