Кузнецова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий

Бракосочетание
Около 1821

Муж: Кузнецов Дмитрий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кузнецов Егор

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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