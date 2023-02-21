Кузнецова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий
Бракосочетание
Около 1821
Муж: Кузнецов Дмитрий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кузнецов Егор
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно