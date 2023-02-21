Григор Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григор Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Григор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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