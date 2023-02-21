Григор Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Григор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно