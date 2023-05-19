Бо Эрнест (Эрнест Анри) Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бо Эрнест (Эрнест Анри) Эдуардович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1881

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1898 по 1902
Франция
Место жительства
С 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919
Ла-Боска, Франция
Место жительства
С 1922
Париж, Франция
Смерть
1961
Париж
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