Бо Эрнест (Эрнест Анри) Эдуардович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898 по 1902
Франция
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1919
Ла-Боска, Франция
Место жительства
С 1922
Париж, Франция
Смерть
1961
Париж