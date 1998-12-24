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Митрофанов Владимир Иванович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

11.04.1929

Дата смерти

24.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929

Отец: Митрофанов Иван Петрович

Мать: Митрофанова Анна Донатовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Азана Борисовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Азана Борисовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Переводчик Переводчик художественной литературы с англйского и немецкого на украинский язык
Смерть
24.12.1998
Киев, Киевский уезд
Украина, г. Киев