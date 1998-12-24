Митрофанов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения11.04.1929
Дата смерти24.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1929
Рождение ребёнка
20.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Азана Борисовна
Рождение ребёнка
24.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Азана Борисовна
Рождение ребёнка
14.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Переводчик Переводчик художественной литературы с англйского и немецкого на украинский язык
Смерть
24.12.1998
Украина, г. Киев