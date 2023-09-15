Гужева Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Жили в Ржеве до войны, затем работали на ЖД в Питере во время войны, затем перевелись в тыл в Шахунью
Рождение ребёнка
17.09.1921
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Кладбище в Лужайках (около Сони Нагишиной)
Похороны
Неизвестно
Шахунское городское кладбище (около Сони)