Гужева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужева Александра

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Жили в Ржеве до войны, затем работали на ЖД в Питере во время войны, затем перевелись в тыл в Шахунью
Рождение ребёнка
17.09.1921

Сын: Гужев Василий Макарович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Кладбище в Лужайках (около Сони Нагишиной)
Похороны
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Шахунское городское кладбище (около Сони)
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