Герасим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: Ефим Ильич
Мать: Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Сын: Егор Герасимович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Васса Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитична
Смерть
Неизвестно