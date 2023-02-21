Герасим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1824 г.р.

Жена

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Вычислено 1873 г.р.
Вычислено 1878 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Ефим Ильич

Мать: Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Егор Герасимович

Мать ребёнка: Анна Никитична

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Васса Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
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