Мухин Козьма Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Мухин Павел Иванов
Мать: Праскева Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухин Анисим Козьмин
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Мухин Егор Козьмин
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мухина Прасковья Казьмина
Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова
Смерть
Неизвестно