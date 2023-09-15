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Мухин Козьма Павлов

Место рождения

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Мухин Павел Иванов

Мать: Праскева Иванова

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухин Анисим Козьмин

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Мухин Егор Козьмин

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова

Малынь, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухин Евсентий Козьмин

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мухина Прасковья Казьмина

Мать ребёнка: Мухина Авдотья Игнатова

Смерть
Неизвестно
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